Inter, probabile formazione: si scalda Acerbi, Carlos Augusto sulla mancina

Se la Fiorentina avrà dalla sua tante defezioni fra chi è partito e i nuovi non utilizzabili, dall'altra parte l'Inter potrà invece contare su tutta la rosa a disposizione, oltretutto con un Acerbi in più. Può essere proprio lui la principale novità della formazione nerazzurra, tanto che potrebbe prendere il posto di De Vrij in mezzo alla difesa con Bisseck e Bastoni ai suoi lati. Il giocatore è alla seconda convocazione di fila e non è titolare dal 23 novembre, quando si infortunò contro il Verona: potrebbe toccare finalmente a lui far rifiatare l'olandese, praticamente sempre in campo. Poi pochi altri ballottaggi: in fascia a centrocampo Dumfries (out per squalifica lunedì) e Carlos Augusto (in luogo di Dimarco), con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan (ma occhio a Frattesi) in mediana. In avanti non si deroga dal tandem Lautaro-Thuram.