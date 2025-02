Inter, notte da incubo: Firenze 2025 come Bologna nel 2022

"La notte da incubo dell’Inter è finita con gli sfottò dei ventiduemila tifosi viola presenti allo stadio (“Il pallone è quello giallo, il pallone è quello giallo”) e con Edoardo Bove festante sotto la curva. Una notte che ha consegnato al campionato la prima, vera fuga di stagione, considerato che, tolto l’asterisco, il Napoli si è trovato con tre punti di vantaggio sui nerazzurri, con la possibilità - vincendo lo scontro diretto al Maradona nel primo week-end di marzo - di mettere un solco tra sé e la concorrenza. A Firenze è finita come nell’aprile 2022 a Bologna, altro recupero funesto per Simone Inzaghi: con una papera di un interista. Allora fu Radu a condannare i nerazzurri, stavolta il retropassaggio di Dimarco diventato un assist per Kean ha fatto assumere al ko i contorni della disfatta. Ma ciò che deve preoccupare di più Inzaghi è il fatto che i suoi totem del centrocampo, ovvero Calhanoglu e Mkhitaryan, ieri sera abbiano passato la serata a camminare in mezzo al campo, venendo sostituiti (clamorosamente) a metà ripresa. A questo si sono aggiunti errori difensivi clamorosi: Frattesi ha perso Ranieri sul primo gol viola, il raddoppio è nato da un passaggio fuori misura di Mkhitaryan intercettato da Richardson (e Bisseck, sul cross di Dodo, ha perso le coordinate su Kean), mentre il terzo gol, come sottolineato, porta in calce la firma di Dimarco".