Inter, Inzaghi studia le fasce. E in diversi cercano rivalsa contro i viola

Si riparte dalle fasce. Se la Fiorentina ha sorriso giovedì nel recupero contro l'Inter, i nerazzurri cercano invece una spiegazione plausibile a un crollo clamoroso su tutta la linea. Inzaghi ha ripreso subito il percorso studiando il miglior assetto per riscattare subito la pessima prova e le fasce laterali sono le più osservate. Con Dumfries squalificato e Dimarco influenzato (oggi test decisivo) dovrebbero essere Darmian e Carlos Augusto a partire dall'inizio, con Zalewski come seconda opzione.

Quanti cambi?

Secondo il Corriere Dello Sport potrebbe variare molto la formazione interista rispetto al Franchi: Pavard dovrebbe prendere il posto di Bisseck con il ritorno di Barella a centrocampo. De Vrij e Mkhitaryan dovrebbero beneficiare di un turno di stop, con Acerbi e Frattesi a beneficiarne: il difensore dovrebbe tornare dopo la lunga assenza, mentre il centrocampista deve dare un segnale convincente. In più, in molti sono determinati a riscattare la pessima prova di giovedì: Calhanoglu su tutti, ma anche la coppia Thuram-Lautaro, chiamata a far dimenticare in fretta il nefasto giovedì in Toscana. Inzaghi chiede uno sprint per il rilancio immediato.