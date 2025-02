Inter-Fiorentina, la probabile formazione: ancora 4-4-2, gioca Parisi. C’è Fagioli?

C'è riuscito una volta, perché non farlo anche una seconda? Raffaele Palladino tenta il colpaccio a San Siro contro l'Inter, dopo l'impresa di giovedì sera al Franchi sempre contro i nerazzurri. Due partite in pochi giorni capaci di lanciare la Fiorentina in alto nella corsa alla Champions League.

La formazione potrebbe essere molto simile a quella di qualche giorno fa, ma non uguale. Il modulo sarà il solito 4-4-2, con De Gea in porta. Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens a comporre la linea difensiva. A centrocampo Folorunsho sulla destra, Fagioli e Cataldi nel mezzo, con Parisi sulla sinistra. Attenzione ai ballottaggi, con Richardson e Mandragora che ci provano per un posto dal 1' minuto e con Lucas Beltran che potrebbe essere schierato nel ruolo di esterno. In quel caso, Albert Gudmundsson prenderà il posto a fianco di Moise Kean.