Insieme a Pioli, torna Tarozzi: l’ex terzino si ricolora di viola

Il nuovo vice di Stefano Pioli alla Fiorentina è Andrea Tarozzi, ex terzino destro della squadra negli anni ’90, benvoluto dai tifosi e definito Firenze come «una seconda casa». Dopo il ritiro, Tarozzi ha iniziato la sua carriera da vice allenatore, collaborando a lungo con diversi tecnici come D’Aversa e Bocchetti.

Conosciuto per la sua meticolosità e la passione per il lavoro in campo, Tarozzi sarà un pilastro importante per costruire l’identità della nuova Fiorentina, affiancato anche da un altro ex viola, Riccardo Taddei. La sua esperienza e il legame con il passato viola rappresentano un solido punto di partenza per la stagione che si apre. Lo scrive il Corriere Fiorentino.