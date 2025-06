Incredibile Gudmundsson, CorSport rivela: “Agenti hanno incontrato la Juventus”

Scrive il Corriere dello Sport: "Per quanto riguarda le voci, è difficile che un calciatore tecnico come Gudmundsson non faccia gola a nessuno. Stando alle ultime, nei giorni scorsi il suo entourage avrebbe addirittura incontrato la Juventus. Magari i bianconeri hanno manifestato il loro apprezzamento. «Leggo le voci di mercato come farebbe qualsiasi tifoso - ammette Gud - perché in fondo lo sono anch’io. Alcune notizie sono infondate, altre contengono elementi di verità. Ma finché non c'è qualcosa di concreto, preferisco non farmi illusioni".