Incendio al Viola Park: scoperto cosa lo ha originato. Pronto a settembre?

Sul quotidiano trovano spazio anche le indagini, fin da subito esclusa la pista del gesto doloso. Trova conferma l’ipotesi che alla base dell’incendio ci sia la disattenzione di un ospite della struttura che avrebbe dimenticato un phon acceso accanto a un letto. L’apparecchio, lasciato lì per diverso tempo — al momento dell’incendio nessuno era in camera — si sarebbe surriscaldato scatenando le fiamme che hanno coinvolto il terzo piano e buona parte del tetto, protetto comunque da materiale ignifugo.

Oggi, intanto, sarà il giorno in cui si inizierà a verificare quanto la struttura sia stata danneggiata dall’incendio. Per avere una conta precisa dei danni e partire con gli interventi di ristrutturazione. L’obiettivo, sfruttando anche l’estate, lo stop dei campionati giovanili e di conseguenza del pernottamento dei ragazzi tutti o quasi in ferie, è quello di arrivare pronti con un padiglione nuovo di zecca a settembre, ma servirà intervenire bene e in maniera mirata e qualsiasi previsione è rimandata ai prossimi giorni.