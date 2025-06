Incendio al Viola Park, ecco il motivo. Padiglione C inagibile fino a settembre

Nonostante l’accaduto, l’attività del centro sportivo non si è fermata: il giorno dopo si è svolto regolarmente un torneo di calcio femminile e resta confermato anche l’evento benefico con la Fondazione Careggi. Il padiglione danneggiato, vicino alla villa dedicata a Joe Barone ma lontano dalle aree della prima squadra, verrà ripristinato durante l’estate. La Fiorentina spera di poterlo riaprire per settembre, in coincidenza con la ripresa delle attività sportive dei giovani atleti. Lo scrive la Nazione.