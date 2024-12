In Portogallo partita dal duplice obiettivo

Vitoria Guimaraes sarà fondamentale per il futuro viola in Conference e non solo

Giovedì andrà in scena il sesto match della Conference League e la Fiorentina sarà impegnata in Portogallo contro il Vitoria Guimaraes; una vittoria contro i lusiani avrebbe una duplice importanza:

In caso di vittoria infatti, la Fiorentina che al momento occupa il terzo posto in classifica proprio alle spalle dei portoghesi, si porterebbe al secondo posto; il che vorrebbe dire evitare lo spauracchio Chelsea almeno fino ad un'ipotetica finale. Come riportato dal Corriere Fiorentino, le prime due della classifica verranno posizionate ai due estremi del tabellone e, in quel caso, le possibili avversarie dei viola agli ottavi potrebbero essere: Heidenheim, Betis, Copenaghen e Panathinaikos.