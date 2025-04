In cinque a caccia di un’occasione: Beltran & Co. aspettano il Celje

Centrocampo difficile da ritoccare

Come scrive La Repubblica, tra coloro che aspettano, poco abituati alla panchina viola, ci sono centrocampisti del calibro di Adli e Folorusnho: storie simili con l’addio (o arrivederci) alle big causa poco spazio, la titolarità immediata nella Fiorentina, infortuni che ne hanno bloccato la continuità. E la difficoltà nel tornare protagonisti a causa del rendimento altissimo offerto in questo periodo da coloro che stanno giocando. Adli ha disputato in viola 26 partite stagionali, 17 delle quali da titolare, segnando 4 gol. È stato a lungo la mente del gioco, fonte di regia ed energia, uomo dalla maggior qualità a centrocampo. Ha segnato gol preziosi (vedi Milan e Lazio su tutti) prima che un infortunio davvero beffardo, gli riducesse la caviglia in pessime condizioni. Ha lavorato sodo tornando a disposizione, anche se indubbiamente ancora non è al massimo e la concorrenza in quel reparto è clamorosa. Fagioli e Cataldi sembrano nati per giocare insieme, difficile per un calciatore anche se di livello molto alto come il francese trovare minuti in questa fase di stagione. Per lui, come per molti altri, la doppia sfida di Conference contro il Celje potrebbe essere un buon momento per tornare protagonista.