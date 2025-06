Dal prossimo 4 luglio conosceremo i dettagli e le coordinate della nuova campagna abbonamenti della Fiorentina, ma resteranno diversi punti fermi della questione. L'edizione odierna di Repubblica in edicola svela alcune delle nuove e vecchie iniziative che il club sceglierà per i suoi tifosi: ad esempio i prezzi saranno in linea con l'anno scorso, in un Franchi che sarà ancora sotto lavori ma con alcuni posti in Maratona in più.

I dettagli

Proprio questa novità dei posti in più sarà la principale: ci sarà qualche centinaio di posti in più nuovamente disponibile nel settore di Maratona Centrale, nel parterre coperto e scoperto e laterale. L'anno scorso erano inutilizzabili perché oggetto di cantieri. In questo senso - si legge - i vecchi abbonati di quel settore potranno già chiedere informazioni sulle disponibilità. Per il resto, ancora out la Curva Fiesole e gli spazi della Maratona limitrofi, mentre il settore ospiti avrà il formaggino: 250 unità per gli ospiti e circa 1.000 per l'Europa, con zone cuscinetto fra Maratona e ospiti.