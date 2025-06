Il vice di Mourinho: “Ho parlato con Dzeko. Ecco cosa mi ha detto”

Da ex attaccante, tra quelli che ha allenato riuscirebbe a tirar fuori un profilo ideale? Prendo il sinistro, la fantasia e il dribbling di Dybala e il destro, l’altruismo e la visione di gioco di Dzeko. Poi ci metto i numeri di Lukaku e l’esempio nel lavoro quotidiano di Tadic. Dicono che Paulo non sia adatto al gioco di Gasperini? L’unica preoccupazione di tutti gli allenatori deve essere la salute di Dybala. Se discutiamo il talento di un campione in base all’idea di un allenatore, sbagliamo. Dzeko a Firenze che storia è? Bellissima. L’ho sentito la settimana scorsa: ha la voglia di un ragazzino, saprà incidere ancora a 39 anni. Con noi al Fenerbahçe ha fatto 21 gol nella passata stagione