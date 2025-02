Il Torino cerca disperatamente attaccanti: occhi puntati su Arnautovic e due ex viola

Per il Torino, come per la Fiorentina, si prospetta un ultimo giorno di mercato caldissimo. Oltre all'affare Biraghi, al centro di una trattativa sempre più spedita con la società viola, c'è anche la disperata ricerca di ben due attaccanti. Il primo per sostituire il bomber, ormai infortunato da 4 mesi, Duvan Zapata e il secondo come ala, al posto Njie, assente dai campi per i prossimi 3 mesi per via di una frattura al malleolo. I primi due nomi sul piatto per sostituire il colombiano sono: Beto dell'Everton e Simeone del Napoli. Ma in secondo piano ci sono anche un possibile obiettivo della Fiorentina ed un altro ex giocatore viola. Il primo porta al nome di Marko Arnautovic, 35enne dell'Inter che nei giorni scorsi è stato offerto proprio alla Fiorentina e che potrebbe riaccendersi nelle prossime ore. L'austriaco al Torino ha sempre risposto di no, ma Vagnati spera che possa cambiare idea nella giornata di oggi, visto che l'Inter lo cederebbe praticamente gratis. L'ex viola invece è Luka Jovic, il serbo non rientra nei piani del Milan e i rossoneri lo darebbero volentieri al Torino. L'ex Fiorentina dopo il rifiuto al Monza potrebbe trasferirsi in granata. Lo riporta Tuttosport