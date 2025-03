Il tifo viola non mancherà ad Atene. Niente pienone per il Panathinaikos

La trasferta non rievoca bei ricordi, e sicuramente la mente va alla finale persa lo scorso anno proprio ad Atene. Stasera allo Spyros Louis però ci saranno 240 i tifosi viola che sosteranno la squadra di Palladino, come scritto dalla Nazione. In molti si muoveranno oggi in aereo, anche se qualcuno è già arrivato nella capitale greca ieri. La trasferta non è semplice, sia a livello logistico, sia a livello economico. Non sarà facile farsi sentire in un impianto da oltre 70mila posti. Stasera sono attesi circa 30mila tifosi del Panathinaikos, nonostante i vari appelli della società, con prezzi popolari annessi.