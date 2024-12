Il sogno di Martinelli: dalla Curva Fiesole all’esordio in Europa

In occasione della partita di stasera in Conference League contro il Lask, Raffaele Palladino darà spazio al portiere Tommaso Martinelli sul quale si concentra Repubblica Firenze. Ecco quanto si legge:

"Si aprono le porte dell’Europa al ragazzo che parla con la ‘c’ ‘aspiraha’ mentre tenterà di blindare la sua, di porta. Eccolo l’esordio in Conference dal primo minuto di Tommaso Martinelli, nato a Bagno a Ripoli una manciata di anni fa e grande tifoso viola prima ancora di diventarne un rappresentante in campo. Classe 2006, Tommaso è da sempre considerato un predestinato tra previsioni, riconoscimenti e convocazioni con le varie Nazionali di categoria. Senza dimenticare uno stage voluto nel 2022 dall’allora ct azzurro Roberto Mancini con appena due ragazzi del 2006 tra le decine di convocati: Simone Pafundi ( attualmente al Losanna) e lo stesso Martinelli. Andando a ritroso nella sua ancor breve carriera in realtà si può notare come l’emozione dell’esordio dal primo minuto in viola sia già superata, avendo difeso i pali della Fiorentina nella sfida di Bergamo contro l’Atalanta nel recupero del 2 giugno scorso vinto dalla Fiorentina 3 a 2. Gara ufficiale, certo, ma piuttosto avara di motivazioni visto che la classifica era cristallizzata mentre l’Atalanta aveva già vinto la finale di Europa League mentre la Fiorentina aveva perso la sua di finale, in Conference, contro l’Olympiakos".