Il sogno di Fagioli è la Conference. E ad Allegri ricordava Modric

Le ultime 24 ore hanno segnato una svolta nella carriera di Nicolò Fagioli, passato dalla Juventus alla Fiorentina in un batter d’occhio. Dopo aver atteso notizie sul suo futuro alla Continassa, il centrocampista è arrivato al Viola Park, dove ha abbracciato vecchi amici come Kean e ricevuto il caloroso benvenuto di Palladino, il cui pressing è stato decisivo per il trasferimento. Ha scelto il numero 44, lo stesso della sua prima convocazione in Serie A con la Juventus.