Il Secolo XIX avverte: “Possibile permanenza anche a Genova di Gudmundsson”

Gudmundsson ancora una volta nel limbo: prossimi giorni decisivi per capire se la Fiorentina eserciterà il riscatto

Redazione VN 13 giugno 2025 (modifica il 13 giugno 2025 | 16:00)

Un’altra estate in bilico, con un futuro ancora tutto da scrivere, quella che attende Albert Gudmundsson. Come scrive Il Secolo XIX, dopo i mille tormenti dell’estate 2024 in cui rimase a lungo tra Genoa e desiderio di cessione, si trova nuovamente in un limbo. Con il processo per cattiva condotta sessuale ancora sullo sfondo, a condizionare inevitabilmente il mercato.

Cosa succederà? — Dopo due anni top con il Genoa, a Firenze Gudmundsson non ha entusiasmato, frenato dagli infortuni e da un feeling non eccezionale con Palladino. Adesso la Fiorentina è in attesa di un nuovo tecnico, tutte le strade portano a Stefano Pioli, che è assistito dagli stessi agenti. Secondo quanto filtra, il tecnico gradirebbe la permanenza in viola dell'islandese. Dunque, la decisione adesso è nelle mani dei due club, che entro il 18 giugno dovranno decidere esercitare il riscatto da 17 milioni euro, dopo gli 8 pagati per il prestito, oppure se invece ci sarà la rottura, con il ritorno di Gud alla base e la ricerca di nuove soluzioni.

Il Genoa, almeno per il momento, ha respinto ogni richiesta di sconto, rinnovo prestito o inserimento di contropartite. Non ha escluso nemmeno la possibilità di un ritorno di Gud a Genova almeno fino a gennaio, in attesa che si risolva definitivamente il percorso giudiziario. Certo, i soldi della cessione farebbero molto comodo, erano già stati messi in preventivo l’estate scorsa quando si arrivò alla cessione, un po’ per le direttive arrivate dai piani alti e un po’ per la volontà stessa del giocatore di andare alla ricerca di una nuova avventura con annesso stipendio più elevato. L’islandese sogna ancora Firenze, ma non ha mai nascosto la volontà di andare a giocare prima o poi in Premier League.