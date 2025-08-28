Il ruolo di Gudmundsson e la prima da titolare: la carica di Fazzini

Fazzini si candida per un posto da titolare

Redazione VN 28 agosto 2025 (modifica il 28 agosto 2025 | 07:12)

Giovedì scorso ha debuttato in Europa, oggi si candida per una maglia da titolare. Intanto ieri, nella conferenza stampa della vigilia, Jacopo Fazzini è stato protagonista:«Noi favoriti per la Conference? Di certo è un nostro grande obiettivo, ma non deve essere un peso, ci saranno gare e avversari difficili. Sicuramente siamo tra le più accreditate alla vittoria finale, poi il fatto che gli altri ci considerino favoriti non ci deve condizionare».

Potrebbe giocare da vice-Gudmundsson, in un ruolo e con compiti però diversi, più centrocampista e meno punta. A proposito dell'islandese e del ballottaggio continuo instaurato da Pioli, l'ex Empoli ha detto: «Con Gud abbiamo un ottimo rapporto. Siamo calciatori simili e lui ha tanta qualità. Da calciatori come lui bisogna prendere spunto».

Poi è tornato sulla scelta di andare a Firenze:«Vestire la maglia viola è sempre stato il mio sogno. Qui sono stato accolto nel migliore dei modi, sia dalla società che dai compagni. Come ha detto anche Moise (Kean, ndc) la Fiorentina è una grande famiglia. Viviamo in un centro sportivo incredibile».

E per quanto riguarda la sua posizione preferita in campo:«Mi piace giocare sia come mezz'ala che come trequartista, partire da sinistra e accentrarmi per provare l’assist o il tiro in porta. Questi sono i miei due ruoli preferiti, ma ho ricoperto tutti i ruoli». Lo scrive il Corriere dello Sport.