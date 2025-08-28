Giovedì scorso ha debuttato in Europa, oggi si candida per una maglia da titolare. Intanto ieri, nella conferenza stampa della vigilia, Jacopo Fazzini è stato protagonista:«Noi favoriti per la Conference? Di certo è un nostro grande obiettivo, ma non deve essere un peso, ci saranno gare e avversari difficili. Sicuramente siamo tra le più accreditate alla vittoria finale, poi il fatto che gli altri ci considerino favoriti non ci deve condizionare».
Corriere dello Sport
Il ruolo di Gudmundsson e la prima da titolare: la carica di Fazzini
Potrebbe giocare da vice-Gudmundsson, in un ruolo e con compiti però diversi, più centrocampista e meno punta. A proposito dell'islandese e del ballottaggio continuo instaurato da Pioli, l'ex Empoli ha detto: «Con Gud abbiamo un ottimo rapporto. Siamo calciatori simili e lui ha tanta qualità. Da calciatori come lui bisogna prendere spunto».
Poi è tornato sulla scelta di andare a Firenze:«Vestire la maglia viola è sempre stato il mio sogno. Qui sono stato accolto nel migliore dei modi, sia dalla società che dai compagni. Come ha detto anche Moise (Kean, ndc) la Fiorentina è una grande famiglia. Viviamo in un centro sportivo incredibile».
E per quanto riguarda la sua posizione preferita in campo:«Mi piace giocare sia come mezz'ala che come trequartista, partire da sinistra e accentrarmi per provare l’assist o il tiro in porta. Questi sono i miei due ruoli preferiti, ma ho ricoperto tutti i ruoli». Lo scrive il Corriere dello Sport.
