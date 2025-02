Il ritorno di Comuzzo: con il Como si candida per un posto da titolare

La Fiorentina continua la preparazione per la sfida di domenica contro il Como, ma l’assenza per squalifica di Moise Kean ha complicato i piani di Palladino. Il tecnico sta valutando diverse opzioni per sostituirlo, con Zaniolo, Beltran e Gudmundsson in preallarme per il ruolo di prima punta. Tuttavia, l’ex Atalanta sembra il favorito per occupare quella posizione, a patto che si convinca del nuovo ruolo. A centrocampo, invece, si candida per tornare dal primo minuto Danilo Cataldi, fondamentale per l’equilibrio della squadra, soprattutto considerando i problemi fisici di Adli e il possibile forfait di Pablo Marí.