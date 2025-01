Il riscatto di Gosens, la Fiorentina aspetta l’agente. A breve un incontro

La stagione di Robin Gosens per desso è statao ottima. Le ultime gare hanno visto il tedesco un po' in affanno, ma è stato un pezzo fondamentale per la viola di Palladino. Non a caso l'ex Atalanta ha ritrovato anche la convocazione in nazionale. Per questo la Fiorentina vorrebbe anticipare il suo riscatto, e aspetta un cenno dal suo agente, così come dall'Union Berlino. Il ragazzo è arrivato con un prestito con diritto di riscatto fissato a 7-5 milioni. Anche se il riscatto diventerebbe obbligatorio al raggiungimento del 60% delle presenze o della qualificazione in Europa Leagie. Le parti si incontreranno, e la Fiorentina spera in un piccolo sconto. Fonte Corriere Dello Sport