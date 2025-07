Il retroscena: tentativo per il baby Zanaga nell’affare Fazzini. Muro di Corsi

La Fiorentina ha provato in tutti i modi a portarselo a casa. Ma il muro dell'Empoli è stato invalicabile

La Fiorentina continua a stare molto attenta non soltanto sul mercato dei 'grandi'. A questo proposito La Nazione in edicola questa mattina racconta un retroscena di mercato che riguarda Edoardo Zanaga, centravanti classe 2008 in forza all'Empoli e vero e proprio fiore all'occhiello del vivaio azzurro.