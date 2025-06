Il retroscena: “Inzaghi ha chiamato Comuzzo. Ecco la risposta del centrale”

Pietro Comuzzo, giovane difensore della Fiorentina classe 2005, si è distinto nel panorama calcistico non solo per il talento, ma anche per le sue scelte controcorrente. Dopo aver rifiutato a gennaio una ricca offerta del Napoli che gli avrebbe potuto aprire le porte dello scudetto a soli 20 anni, ha recentemente detto no anche all'Al-Hilal, il club saudita che ha appena ingaggiato Simone Inzaghi. L'ex tecnico dell'Inter, da sempre estimatore del giocatore, aveva inserito Comuzzo nella lista dei possibili rinforzi insieme a nomi ben più affermati come Theo Hernandez e Osimhen.

La Fiorentina, pur informata del tentativo saudita, non ha ricevuto nessuna proposta formale. Forte del recente rinnovo fino al 2029 (più opzione per un ulteriore anno) e del precedente rifiuto al Napoli, la società vede in Comuzzo un elemento chiave del futuro. Il direttore sportivo Pradè ha confermato la volontà del club di puntare su di lui, sottolineando il valore dell’offerta rifiutata in inverno. Intanto, il difensore si prepara per un piccolo intervento chirurgico, con l’obiettivo chiaro di tornare pronto per la nuova stagione in maglia viola. Lo scrive la Nazione.