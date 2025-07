Il retroscena: “Il bel gesto di Stefano Pioli durante queste settimane di attesa”

Una scelta, quella di «catechizzare» la rosa, che si è tradotta in certi casi in una sorta di lavoro suppletivo a cui molti calciatori hanno deciso in autonomia di sottoporsi ancor prima iniziare la pre-season: si spiegano così, per esempio, le dure sedute tra i pali che stanno vedendo protagonista nella sua Spagna David De Gea, già carico verso la nuova stagione, oppure Nicolò Fagioli che da ieri è tornato a lavorare in solitaria al Viola Park. Lo riporta la Nazione.