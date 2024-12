Il rammarico e la staffilata a Italiano: la serata di Luca Ranieri

Luca Ranieri ha espresso il suo rammarico per la sconfitta della Fiorentina contro il Bologna , soprattutto considerando il buon primo tempo disputato dalla squadra. L'ex tecnico viola Vincenzo Italiano non si è fatto vedere né prima né dopo la partita, cosa che Ranieri ha notato senza voler esprimere giudizi sulla sua esultanza. Il difensore ha sottolineato il calo della Fiorentina nella ripresa, attribuendolo a stanchezza o mancanza di concentrazione, e a una strategia di gioco diversa da quella preparata.

Ora l'attenzione si sposta sul prossimo impegno in Conference League contro il Victoria Guimaraes, una partita decisiva per il passaggio agli ottavi. Ranieri ha evidenziato la forza del gruppo e l’unità ritrovata a settembre, dopo un confronto interno seguito alla sconfitta contro l'Atalanta. Ha inoltre elogiato il giovane compagno di reparto Pietro Comuzzo, riconoscendone talento e dedizione. Nonostante la delusione per la sconfitta, la squadra resta compatta e determinata a ripartire. Lo riporta il Corriere dello Sport.