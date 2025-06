Il processo e la pressione del Genoa, Nazione: “La Champions chiama Gudmundsson”

La stagione del fantasista islandese non è stata brillante, penalizzata da problemi fisici e da un rapporto mai realmente decollato con l'ex tecnico Palladino. Ha comunque chiuso con 8 gol e 3 assist, risultati inferiori alle aspettative. Inoltre, pesa la vicenda giudiziaria legata a un processo per cattiva condotta sessuale, con la prima fase vinta da Gudmundsson ma con un ricorso in arrivo che potrebbe prolungare i tempi fino a settembre-ottobre. In questo contesto, la Fiorentina non intende versare subito l'intera cifra del riscatto e punta piuttosto a un rinnovo del prestito, magari rinegoziando i termini con il Genoa.