Il primo ritorno di Bove al Viola Park. Assisterà a tutti i prossimi allenamenti

Bove è tornato al Viola Park per la prima volta, ma non sarà l'ultima. Il ragazzo seguiraà costantemente la viola da vicino

Per Edoardo Bove quella di ieri è stata una giornata speciale, quella del ritorno al Viola Park dopo il malore. Bove, come scrive il Corriere Fiorentino, è arrivao al centro sportivo per salutare la squadra. Una giornata come tante altre, prima dell'1 dicembre. Da protocollo non può svolgere nessuna attività agonistica, ma ha voluto vestirsi da allenamento, per stare il più vicino possibile ai compagni. Arrivato guidando la propria macchina ha salutato tutta la dirigenza, incluso il presidente Commisso tramite videochiamata. Poi è arrivato il turno dei compagni, tra una partita di biliardo con Colpani e una seduta tattica. L'ex Roma ha seguito tutta la rifinitura, d'altronde Bove si sente ancora un giocatore. Tanto che nei prossimi giorno sarà sempre al Viola Park a seguire la squadra negli allenamenti