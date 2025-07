Il Pisa chiama la Fiorentina per Nzola: ecco le condizioni poste da Pradè

Il Pisa sta valutando diversi nomi per rinforzare l’attacco, tra cui Mbala Nzola della Fiorentina e Giovanni Simeone del Napoli. Nzola non è considerato un’alternativa al Cholito, ma un’opzione complementare: se si presentasse l’occasione, il club toscano sarebbe pronto a prenderli entrambi. T uttavia, per Simeone si dovrà aspettare l’evoluzione della situazione con il Siviglia, che rimane la priorità dell’attaccante argentino.

Per Nzola, invece, i contatti con la Fiorentina sono già avviati. Il giocatore, reduce da una stagione in prestito al Lens con 7 gol in 23 presenze, non rientra nei piani di Pioli ed è ufficialmente in uscita. La Fiorentina, però, è disposta a cederlo solo a titolo definitivo e non accetterà formule come il prestito con diritto o obbligo di riscatto. Ora la palla passa al Pisa, che dovrà decidere se affondare subito il colpo o attendere l’evoluzione del mercato.