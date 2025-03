Il pallone è quello giallo, la festa è viola: la Fiorentina salta con tutta Firenze

La Fiorentina ha celebrato una vittoria storica contro la Juventus in un Franchi trasformato in una festa a cielo aperto. I tifosi della Fiesole hanno accompagnato il trionfo con cori, saltelli e sfottò, mentre i giocatori correvano sotto le gradinate per raccogliere applausi e godersi un momento speciale. Il 3-0 non è stato solo un risultato, ma un nuovo capitolo delle sfide leggendarie tra Fiorentina e Juventus.