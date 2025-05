Il no al Como e il riscatto. Parisi, CorSport: “Un futuro tutto da scrivere”

Con un contratto in scadenza nel 2028, Parisi ha ancora tempo per consolidare il suo ruolo nella Fiorentina, soprattutto ora che le sue prestazioni stanno migliorando. Finora ha collezionato 73 presenze in maglia viola (40 solo in questa stagione) e punta a chiudere l’annata con un’ulteriore apparizione contro l’Udinese. Il futuro è da scrivere, ma la crescita recente del terzino campano lascia ben sperare. Lo scrive il Corriere dello Sport.