Il Napoli vuole un difensore, tanti nomi ma manca Comuzzo: Conte si arrende?

Pietro Comuzzo e il Napoli. Questo il tormentone di questo mercato di gennaio, con la squadra di Antonio Conte pronta a fare pazzie per il giovane centrale della Fiorentina di Raffaele Palladino. Sul tavolo 40 milioni e non sono bastati per convincere Rocco Commisso. Alla fine Manna ci ha rinunciato, con la promessa di ritornare con forza a giugno per strappare al Viola Park il classe 2005.