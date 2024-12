Il Mattino: “Giuffredi parla con ADL. Si studia l’affare Biraghi-Folorunsho”

La situazione di Cristian Biraghi sembra essere chiara, come detto anche ieri da Palladino . L'ex capitano viola andrà via dalla Fiorentina a gennaio. Il suo agente Mario Giuffredi sta studiando le possibili piste. Secondo Il Mattino l'agente ha offerto al Napoli sia Biraghi che Parisi. Manna però sarebbe interessato solo al numero 3, con una possibile offerta di contratto fino al 2026.

La contropartita

Come contropartita potrebbe essere inserito Folorunsho. L'ex Verona e Bari aveva fatto molto bene la scorsa stagione, ma Conte lo ha messo ai margini quasi subito. Anche il centrocampista ha lo stesso Giuffredi come agente, riflessioni in corso fra le parti