Il figlio di Frey stupisce in Serie C: “Mio padre mi ha sempre spinto a non mollare”

Il babbo Sebastien cercava di non subire i gol, per il figlio Daniel invece stanno diventando una piacevole abitudine. Il figlio dell'ex portiere viola Frey , ancora amatissimo dai tifosi della Fiorentina, ha realizzato due reti importantissime nell'ultimo mese, contribuendo alle fortune della Pianese, sesta da neopromossa nel girone B di serie C, di fatto già salva e con elevate possibilità di raggiungere i playoff. Niente male per un ragazzo cresciuto macinando chilometri sulla fascia, un po’ da terzino, un po’ da esterno . La prima parte di stagione di Frey è stata condizionata da un infortunio che ne ha limitato l’impiego: una costante nella sua pur ancora breve carriera, iniziata nei campetti di Firenze (guardando con ammirazione il padre Sebastien e i suoi compagni della Fiorentina) e proseguita nelle giovanili di Milan e Chievo (sotto la guida dello zio Nicolas, difensore, da cui ha preso il secondo nome). Alla Pianese si è scoperto anche trequartista e le due reti segnate sono arrivate entrambe da subentrato, sintomo di una grande partecipazione e mentalità

Le sue parole

"Alla Cremonese ero pronto per debuttare in B ma nella rifinitura accusai un problema muscolare: dovetti festeggiare la promozione in A (nel 2021-22) senza poter mai scendere in campo. Negli ultimi tempi purtroppo mi è mancata la continuità. Spero di averla trovata in questa seconda metà di campionato, ho voglia di essere finalmente protagonista. Dover star fuori è brutto, daresti un dito pur di giocare. Ma mi ritengo fortunato, perché ho potuto contare sul supporto della mia famiglia. Mio padre era felicissimo per i miei gol, vuole che continui così. Mi ha detto che ci sto mettendo personalità e carattere. Mi ha sempre spinto a non mollare, nemmeno nei momenti più complicati. Con lui mi confronto sull’aspetto mentale, non su quello tecnico". Lo riporta La Repubblica