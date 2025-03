Il faro nella tempesta: ieri Gudmundsson si è preso sulle spalle la Fiorentina

Albert Gudmundsson si prende la scena nella notte europea della Fiorentina, dimostrando per la prima volta di poter essere il vero trascinatore della squadra. In un Franchi bagnato dalla pioggia, l'islandese illumina il gioco fin dal primo minuto, diventando il punto di riferimento per i compagni e riaccendendo l'entusiasmo del pubblico. Il suo gol del 2-0, seppur con una deviazione, è solo una delle tante giocate decisive che confermano la sua centralità nel progetto viola.

Schierato come seconda punta, Gudmundsson si muove liberamente, contribuendo non solo in attacco ma anche in fase difensiva, con pressing e recuperi profondi che esaltano i tifosi. Con sette gol in poco più di mille minuti giocati, il suo impatto comincia a essere tangibile, nonostante non sia ancora al massimo della condizione. Dopo la grande prova contro il Napoli, ha collezionato più di 150 minuti in quattro giorni, ottenendo anche la sua prima standing ovation al Franchi. Quando lascia il campo al 60', la Fiorentina perde brillantezza.