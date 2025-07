Il CT Gattuso atteso al Viola Park, il retroscena: visita da riprogrammare

Gennaro Gattuso tornerà al Viola Park, questa volta in veste di CT della Nazionale azzurra. La mente torna subito a quella fugace apparizione da allenatore della Fiorentina cui mai ci fu seguito, ma ora farà visita al ritiro della squadra di Pioli nel consueto giro che si addice a un Commissario Tecnico. Curiosamente, però, manca ancora la data certa del suo arrivo: come scrive La Gazzetta Dello Sport oggi in edicola, Gattuso aveva già pianificato il giorno dell'incontro, ma la visita è saltata per un cambio di programma negli allenamenti della squadra. Dunque, si riprogrammerà più avanti la sua presenza.