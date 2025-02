Il CorSport critica Beltran: “Leggerino, calciatore a metà. Né carne né pesce”

Il doppio infortunio di Gudmundsson e Colpani aumenta la pressione su Lucas Beltran, che finora ha avuto un rendimento sotto le aspettative. Nonostante 6 assist in 29 partite, il suo contributo in attacco è stato deludente, con solo 4 gol in campionato e appena 7 tiri in porta in 21 partite di Serie A. B eltran fatica a interpretare il ruolo di prima punta, mostrando maggiore efficacia come trequartista o mezzala.

Il suo rendimento in zona-gol è ben lontano da quello che aveva mostrato in Argentina, dove aveva segnato 16 gol in una stagione con il River Plate. A 25 anni, Beltran non ha ancora trovato una specializzazione nel gioco, nonostante alcune buone qualità come la pulizia del palleggio e l'impegno in campo. La nuova sfida per Palladino sarà riscoprire il Beltran attaccante, che finora è stato poco presente a Firenze, visto che dietro Kean non ci sono altre opzioni valide. Il tecnico viola si aspetta da lui maggiore incisività in fase offensiva. Lo riporta il Corriere dello Sport.