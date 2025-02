Il CorSport avverte: “Fiorentina riprenditi, perché così non vai da nessuna parte”

La Fiorentina ha sprecato un’occasione importante contro un Como in difficoltà, che arrivava da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite e non vinceva in trasferta da settembre. Invece, la squadra di Fabregas ha saputo sfruttare al meglio la serata, imponendosi con merito e dimostrando che i viola, con questa prestazione, non possono ambire a grandi traguardi. Il Como ha giocato con qualità e coraggio, ottenendo una vittoria che certifica i limiti della Fiorentina.