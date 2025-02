Il commento: “L’eccitazione per il mercato di gennaio è durata poco”

L’eccitazione per il mercato di gennaio è durata poco. È bastata la partita con il Como per riportare la Fiorentina con i piedi per terra. D’altra parte si sapeva che l’assenza di un centravanti di riserva l’avremmo pagata. E così è stato. Contro il Como l’assenza di Kean è stata pesante, la Fiorentina non è riuscita quasi mai a tirare in porta. Anzi c’è riuscita una volta sola. D’altra parte giocare senza un attaccante è un limite che anche Palladino non riesce a superare. Le possibilità a sua disposizione sono tante, ma nessuna in questo momento garantisce la forza offensiva di Kean, un attaccante difficile da sostituire, capace di tenerepalla e far salire la squadra, bravo a trasformare in gol ogni buona occasione. Un re Mida del pallone, uno che alla Fiorentina fa la differenza. E senza di lui anche battere il Como diventa un’impresa. Una brutta partita per la squadra di Palladino, va detto, che non è riuscita quasi mai a imporre il proprio gioco,né tantomeno a creare situazioni pericolose".