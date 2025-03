Il commento: “Che sia la partita della svolta, ma quanti rischi inutili”

"La speranza è che questa sia davvero la partita della svolta. Superare il turno in Conference era un passaggio obbligato per una squadra che in campionato ha perso di vista l’obbiettivo più ambizioso, la Champions. Poco male perché c’è la Conference. Una strada aperta verso la possibilità di vincere qualcosa, ma soprattutto l’opzione migliore per giocare in Europa League l’anno prossimo e per dare un senso a questa stagione, che altrimenti un senso non ce l’ha. [...] Insomma, la vittoria contro il Panathinaikos è qualcosa che va oltre ieri sera e proietta la Fiorentina in una dimensione nuova. A patto che, come ha detto Palladino e come sperano i tifosi, questa sia davvero la partita della svolta. Quella in cui la squadra viola riprende in mano il suo futuro. Non era facile liberarsi dei greci, ma ancora di più non era facile liberarsi dei macigni psicologici che stavano schiacciando il gruppo. Una prova di forza, ma soprattutto una prova di coesione".