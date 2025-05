Il caso Dodò, CorFio: “Lui stufo, Fiorentina infastidita. Con 25mln andrà via”

Rottura tra la Fiorentina e Dodò per il rinnovo

La situazione tra Dodò e la Fiorentina si è incrinata nonostante le premesse di un rapporto destinato a durare. Il difensore brasiliano aveva più volte manifestato il suo amore per il club, sia a parole che con gesti simbolici, arrivando persino a promettere di non trasferirsi mai alla Juventus per rispetto verso Joe Barone. Tuttavia, negli ultimi mesi, l’entusiasmo iniziale ha lasciato spazio a incomprensioni e silenzi che hanno deteriorato il clima tra le parti.