Il bunker viola non c’è più. Tra l’attesa per Marì ed il mistero Pongracic

Il calcio può cambiare i giudizi in pochissimo tempo, è il caso della difesa viola. Imperforabile fino a poche settimane fa, in grande affanno nelle ultime 4. I dati, come scrive il Corriere Fiorentino, lo testimoniano. 19 tiri subiti da De Gea in 4 partite, così come era successo nelle precedenti 7. 8 sono invece i gol subiti da Bologna al Napoli, mentre nelle precedenti 14 gare erano stati solo 10. La difesa era stata rivoluzionata in estate rispetto al ciclo Italiano. Dentro De Gea, Gosens, Pongracic e fuori Milenkovic, con Quarta e Biraghi messi in panchina. Ma il calo non è solo dei difensori, è l'equilibrio che manca. Le retei subite sono state diverse, per errori dei singoli o per imprecisioni dell'intera squadra. Adesso si cercano risposte, soprattutto da Pongracic, investimento importante, e sul mercato. Lo stesso Valentini però non gioca da mesi, in attesa di Marì la Fiorentina vola a Monza. La squadra di Bocchetti non brilla in attacco, e per Palladino può essere un bel test