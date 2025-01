La Fiorentina ha salutato Michael Kayode. Ricordiamo che il classe 2004 è potuto andare in prestito all'estero perché prodotto del vivaio, altrimenti non sarebbe stato possibile in quanto sono già stati ceduti sei calciatori con la stessa formula.

Chi non sarebbe potuto uscire in prestito è Oliver Christensen, proprio perché non proveniente dal settore giovanile viola né under 23: ecco il motivo per cui si è arenata la pista Paderborn. I tedeschi non lo avrebbero prelevato a titolo definitivo. Il portiere danese allora finirà alla Salernitana, che in quanto club italiano lo può accogliere fino a giugno.