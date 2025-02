Ikonè e il suo addio non definitivo: come lo accoglierà il Franchi?

Sedici giorni dopo la cessione in prestito al Como, Jonathan Ikoné tornerà domenica al Franchi , a giocare in quello che dal gennaio 2022 è stato il suo stadio. 138 le presenze con la maglia della Fiorentina , con 16 gol e 14 assist che non sono bastati per farlo entrare nel cuore dei tifosi.

Amore mai sbocciato, nonostante che le speranze intorno a lui fossero tante quando arrivò dal Lille. Era uno degli esterni più decisivi in Champions. A Firenze ha palesato però tutte le sue difficoltà in zona gol. Rarissime le prestazioni di sostanza, tante quelle evanescenti. C'è curiosità per capire come lo accoglierà il Franchi, anche se il suo addio non è definitivo. Se il Como vorrà riscattarlo (un milione il prestito) dovrà pagare 8 milioni la prossima estate. Lo scrive la Nazione.