Ieri a spalare il fango, oggi a riempire il Franchi: la Curva Fiesole si fa sentire

Dopo aver spalato fango per aiutare le persone colpite dal maltempo, oggi i tifosi della Curva Fiesole saranno sugli spalti per sostenere la Fiorentina nella sfida contro la Juventus. L’entusiasmo è alle stelle, con oltre 22 mila biglietti già venduti e il Franchi vicino al tutto esaurito. Dopo le abbondanti piogge che avevano messo a rischio la gara, il miglioramento delle condizioni meteo e l’importanza del match contro la storica rivale fanno prevedere un nuovo record stagionale di pubblico.

Lo scorso anno, in circostanze simili, la Curva aveva disertato lo stadio per protesta contro il mancato rinvio della partita, ma questa volta sarà presente in massa, organizzando una coreografia speciale con migliaia di bandierine. Nel frattempo, i tifosi juventini hanno annunciato la loro assenza per protesta contro la squadra, dichiarando che non seguiranno la trasferta di Firenze.