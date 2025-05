I tifosi rispondono presente: ecco in quanti saranno domani al Penzo

Quella del 'Penzo' è una sorta di ultima spiaggia per la Fiorentina, che se vorrà continuare a sognare un piazzamento europeo dovrà necessariamente vincere contro il Venezia. Non sono ammessi altri risultati. I tifosi, dopo la batosta col Betis, ci credono nonostante le difficoltà nel far partire la vendita dei biglietti per il settore ospiti e il non agevole slot del lunedi alle 18.30. Alla fine si muoveranno in diversi per affrontare una trasferta comunque affascinante. A sostenere la squadra saranno in 700, con la speranza di tornare a Firenze con i tre punti.