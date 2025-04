I ricordi di Riganò: da Galli a Batistuta passando per Ciuffi e Mondonico

Cristian Riganò per tutta Firenze "il bomber" ricorda l'arrivo a Firenze e la sua avventura in viola

La Nazione questa mattina intervista Cristian Riganò 51 anni ormai cittadino di Firenze dove ha contribuito a riportare la Fiorentina nella massima serie e per tutti i tifosi viola rimarrà sempre "il bomber di Lipari". Riganò ricorda il primo contatto “Una telefonata in estate. “Pronto Christian, sono Giovanni Galli“. “Sì, vabbè ciao“, risposi io. Pensai a uno scherzo. Galli, campione d’Europa con il Milan, uno che aveva giocato con Maradona nel Napoli, che prende e chiama me... Mi chiese se fossi interessato a venire a Firenze. Non ci pensai un attimo. Nonostante tutti mi dicessero che ero pazzo”. E Firenze gli è rimasta nel cuore “Sto qua da 23 anni. Non mi sono mosso mai, abito dietro la curva Fiesole. È una città a misura d’uomo. Meravigliosa, piccola, vivace. Più di così...”.