I giocatori richiamano il popolo viola: “Giovedì tutti al Franchi, è una finale”

Che il passaggio del turno di Conference League sia fondamentale per la stagione viola ormai è sotto gli occhi di tutti. Dopo il tracollo in campionato e la risalita delle altre squadre, la Fiorentina deve credere e puntare sulla coppa che per due anni ha soltanto sfiorato.

A far sentire l'importanza della partita e il bisogno di tutto il calore del popolo viola ci hanno pensato giocatori e società. Il primo è stato David De Gea: "Ci vediamo tutti insieme giovedì allo stadio" scrisse lo spagnolo subito dopo la sconfitta di Atene. "Testa a giovedì per passare il turno in coppa. Da squadra", "Giovedì ci aspetta una partita importantissima, sono sicuro che non ci mancherà il vostro supporto. Tutti allo stadio" ciò che hanno scritto Fagioli e Comuzzo sui propri profili social. Anche il tecnico viola e Daniele Pradè, che finalmente sembrano essere sulla stessa linea d'onda, hanno sottolineato l'importanza della sfida di giovedì.