Gudmundsson, “Vai e gioca” diceva Gilardino. Adesso Pioli ci riprova

Gudmundsson ha, secondo il tecnico, qualità e intelligenza per trovarsi e prendere la posizione giusta, sempre senza dimenticare la disponibilità nel lavorare per la squadra. Quello che deve fare Gud in questa stagione è determinare, proprio come ha fatto a Genova due anni fa con 16 reti e come non è : riuscito a fare la scorsa stagione in viola, non solo per gli 8 gol. In realtà ha inciso a sprazzi e ha un rapporto gol/minuti giocati alto, però è stato altalenante nel rendimento e non si è consacrato a Firenze, anche a causa di diversi infortuni che non gli hanno mai garantito la perfetta condizione fisica. Può farlo adesso con Pioli in panchina. È un rapporto, fra loro, che sembra subito sbocciato. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.