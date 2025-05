Polverosi: “Gudmundsson un caso? Troppo lontano dalla porta, così non incide”

Albert, c'è qualcosa che non quadra. Come si legge sul Corriere dello Sport - Stadio, il movimento a rientrare di Gudmundsson fa virare la Fiorentina dal 3-5-2 ad un 3-6-1. L'islandese spesso, troppo spesso, arretra per prendere palla nella propria metà campo, come se non si fidasse di Fagioli-Cataldi-Mandragora, tre centrocampisti costruttori di gioco.