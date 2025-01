Gudmundsson sta meglio e vuole riprendersi Firenze: serve la cura Palladino

Dopo una breve pausa per un problema alla caviglia, è pronto per il match contro il Monza, con la lotta per un posto da titolare con Beltrán. L'allenatore Palladino ha già dimostrato abilità nel motivare e rilanciare giocatori come Kean e Sottil, e ora punta su Gudmundsson. Se troverà continuità e condizione, potrà diventare un titolare indiscusso. Nonostante un buon rendimento in termini di gol (3 in Serie A e 1 in Conference League), ora è necessario che mostri stabilità e non solo occasionali lampi di classe. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.