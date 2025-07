Gudmundsson spinge: passione e tanta voglia di ripartire

Oltre agli aspetti sportivi, l’islandese ha affrontato anche la questione giudiziaria che lo vede coinvolto in patria, per accuse di cattiva condotta sessuale. Ha dichiarato di non essere preoccupato, spiegando di aver già vinto la prima udienza e di confidare in una piena risoluzione del caso nei prossimi mesi. Ha ammesso che, una volta terminata la vicenda, si libererà di un peso importante.